21:54, 20 Korrik 2017

Në natën e fundit të edicionit të nëntë të PriFilmFest në Prishtinë, është ndarë çmimi për dokumentarin më të mirë në këtë festival.

Çmimi për këtë kategori i takon filmit nga Gjeorgjia ”See you in Chechnya” me regjisor, Alexandar Kvatashidze, transmeton Klan Kosova.

