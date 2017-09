19:11, 16 Shtator 2017

Sebastian Vettel i Ferrarit ka lëvizur në “pole pozicion” në garat Grand Prix në Singapore, përderisa rivali i tij për titullin e kampionit, Lewis Hamilton doli i pesti.

Vettel ishte 0.323 sekonda më i shpejtë se Max Verstappen i Red Bull, i cili tejkaloi garuesin e ekipit të tij Daniel Ricciardo.

Raikonen, me makinën tjetër Ferrari do të niset nga vendi i katërt, ndërkohë që “sanduiç” mes dy “Kokëkuqeve” do të jenë dy makinat Red Bull, me Verstappen që niset i dyti dhe Ricciardo i treti.

Ky rezultat i jep Vettel një mundësi të artë për të rimarrë titullin e kampionit nga Hamilton.

Gara për Çmimin e Madh të Singaporit zhvillohet të dielën në orën 14:00.

