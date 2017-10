16:31, 4 Tetor 2017

Kryeministrja serbe, Ana Brnabiq njoftoi se qeveria serbe së shpejti do të zgjedhë një grup pune që do të jetë përgjegjës për mbështetjen logjistike të presidentit serb Aleksandar Vuçiq gjatë dialogut të brendshëm mbi Kosovën.

Ajo tha se po presin më shumë mendime nga disa ministri dhe se kjo çwshtje në agjendën e qeverisë mund të gjendet të premten ose javën tjetër.

“Në përgjithësi, do të jetë shumë shpejt, dhe Grupi i Punës do të fillojë të punojë menjëherë, domethwnw të bëjë plane për bisedime në të gjithë Serbinë. Kur pajtohemi për kalendarin dhe vendet me Presidentin e Republikës dhe me organizatat që duan të marrin pjesë në dialog, do të fillojë faza e dytë e dialogut , sigurisht në tetor “, tha ajo, raportojnw mediat serbe, transmeton Klan Kosova.

