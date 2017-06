12:25, 14 Qershor 2017

Kolegji Universum në bashkëpunim me ICK do të lansojë një program të ri televiziv me titullin PunPune Startups Battle.

Ky emison do të transmetohet në Klan Kosova, ndërkaq mbeshtetësi kryesor me financa është Gizi gjerman.

Në këtë program do të garojnë 32 biznese te reja, transmeton Klan Kosova.

Interesante