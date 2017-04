21:00, 29 Prill 2017

Scott Disick dhe Kourtney Kardashian që një kohë të gjatë nuk kanë qenë në një marrëdhënie stabile.

Por, aktori 33-vjeçar zbuloi se ai në fakt i propozoi martesë Kourtney Kardashian.

Në një episodin të ardhshëm të “Keeping Up With The Kardashians”, Scott ia shpjegoi Kim dhe Khloe se ai në të vërtetë i kishte kërkuar asaj të martohej me të, transmeton Klan Kosova.

“Ishte vërtetë e çuditshme. Ne s’ia kemi thënë askujt në të vërtetë. Ishte disi e bukur dhe pastaj u frikësuam”, tha ai.

Scott shtoi: “Dhe ne ishim si “Le ta lëmë mënjanë dhe do të flasim për këtë një ditë tjetër”, por në fakt nuk folëm më asnjëherë për këtë”.

Interesante