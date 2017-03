21:20, 10 Mars 2017

Scott Disick është i varur nga seksi.

Në videon e lëshuar së fundmi që paralajmëron edhe sezonin e ri të reality-show “Keeping Up With the Kardashians” shihet se si Scott konfrontohet me të trija motrat Kardashian pasi ai sjellë një vajzë të panjohur në pushimet e familjes në Costa Rica.

Në këtë video shihet poashtu edhe një moment që ka tërhequr vëmendjen e mediave dhe publikut.

Derisa Kim Kardashian e ofendon rëndë Disick, ky i fundit i përgjigjet “Jam i varur nga seksi”, transmeton Klan Kosova.

Kourtney që dikur e quante Scott si “dashurinë e jetës së saj” shihet më vonë në këtë video derisa i thotë atij, që bashkë kanë edhe tre fëmijë se asnjëherë mes tyre nuk do të funksionojë.

Pas pushimeve në Costa Rica, Disick që u bë i njohur falë këtij “reality show” dhe lidhjeve të shumta me modele e vajza të njohura të ekranit shihet në Miami ku është në shoqëri të disa modeleve.

Gjatë pushimeve të tij, Disick ishte parë duke u relaksuar në Miami me një modele që më vonë u identifikuar si Amber Davis.

Më vonë, ai ishte fotografuar nga paparacët derisa po puthej me një modele tjetër në pishinë, që më vonë u identifikua se është Jessica Harris.