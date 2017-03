12:00, 10 Mars 2017

Scott Disick ka luftuar disa problem edhe më parë.

Megjithatë 33 vjeçari duhet që po përballet me sfidën më të madhe të radhës.

Ylli televiziv ka pranuar që ka varësi nga seksi, në episodin më të fundit të “Keeping Up With The Kardashians”.

Kjo u bë e ditur kur Kourtney e kishte zënë duke e futur një vajzë në dhomën e tij, sa ishin me pushime në Costa Rica.

Pas kësaj Scott kishte thënë “Kam varësi ndaj seksit”.

