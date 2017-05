15:21, 2 Maj 2017

Patric Shick do të jetë goditja e parë e Interit në merkato. Drejtuesit e klubit zikaltër prej javësh janë futur në bisedime me homologët e tyre të Sampdorias, për të biseduar në lidhje me sulmuesin cek.

Oferta e berë nga ana e Inter është 35 milionë euro, 10 më shumë nga cpërmban klauzola e lojtarit. Drejtori sportiv i zikaltërve Piero Ausilio kërkon ta mbyllë marrëveshjen sa më shpejtë të jetë e mundur, pasi i druhet ofertave nga ana e klubeve angleze.

Patrick Shick edhe pse vetëm 21-vjec, ka spikatur me paraqitjet e tij. Në vetëm 10 ndeshje të nisura si titullar ai ka arritur të realizojë 11 gola në kampionat. Profili i tij është ai i një futbollistë me shumë prespektivë për të ardhmen.

Në merkaton e verës pritet që ofertat në drejtim të tij të rriten. Koha nuk premton, rivaliteti pritet të jetë i madh, kështu që Inter duhet të shpejtojë tratativat nëse nuk dëshiron të humbasë një talent si Patrcik Schick, transmeton supersport.al, përcjellë Klan Kosova.

Interesante