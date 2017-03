16:00, 30 Mars 2017

Aktorja e njohur Scarlett Johansson pati një paraqitje mahnitëse pjesëmarrjes së saj në premierën e filmit “Ghost in the Shell” në New York, transmeton Klan Kosova.

Scarlet kishte zgjedhur një fustan shumëngjyrësh, flokët e shkurtër i kishte krehur pas, duke mundësuar kështu që më shumë të theksohet hija e syve dhe ngjyra rozë e zbehtë e buzëve. Fustanin e kishte kombinuar me një çantë ngjyrë ari.

Filmi “Ghost in the Shell” është prodhim i vitit 2017, bëhet fjalë për një majoren (Scarlet Johansson), e cila është një ushtare e përkushtuar me aftësi të mëdha, që tenton të ndalojë kriminelët më të rrezikshëm në botë.