9:40, 15 Shkurt 2017

Aktorja Scarlett Johansson, ka thënë se nuk mendon që monogamia është e natyrshme.

Ylli i Ghost in the Shell, ka shprehur mendimet e saj lidhur me martesën, pas thashethemeve që ajo mund të jetë divorcuar nga burri i saj i dytë, Romain Dauriac, me të cilin ka një vajzë dyvjeçare, transmeton Klan Kosova.

“Mendoj që ideja e martesës është shumë romantike: është një ide e mrekullueshme dhe nëse praktikohet do të jetë diçka shumë e bukur. Por unë nuk mendoj që është e natyrshme monogamia”.

“Martesa është diçka për të cilën kam respekt e edhe vet kam qenë e martuar, por mendoj që shkon përtej instiktit”.

Scarlett dhe Romain, që është gazetar nga Franca, po jetojnë të ndarë që nga vera e vitit të kaluar.

Sidoçoftë ata vazhdojnë të jenë miq pasi janë fotografuar shumë herë së bashku.

Çifti për herë të parë filloi lidhjen në tetor të vitit 2012 për tu martuar në vitin 2014.

