17:00, 22 Qershor 2017

Duket se aktorja Scarlett Johansson ka nisur një lidhje të re dashurie.

Ajo është parë me avokatin e saj, Kevin Your në New York ku të dy shiheshin shumë të afërt me njëri-tjetrin duke mbajtur edhe duart derisa po largoheshin nga një restorant.

Aktorja kishte veshur një fustan të zi me shpinë të hapur derisa York kishte veshur pantollona me ngjyrë të mbylltë dhe një këmishe me material të xhinseve, transmeton Klan Kosova.

Johansson së fundmi ishte raportuar se ishte në lidhje me Colin Jost pasi ishin parë duke u puthur në muajin maj në New York.

Më pas të dy ishin parë sërish bashkë por kjo lidhje e mundshme kishte mbetur e pakonfirmuar.

Në ndërkohë që aktorja është në procesin e divorcit nga bashkëshorti i saj, gazetari francez Romain Dauriac derisa të dy kanë një vajzë dy vjeçare, Rose Dorothy.

Interesante