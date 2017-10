12:32, 1 Tetor 2017

Aktorja e famshme, Sarah Jessica Parker është shprehur e zhgënjyer derisa ka treguar lajmin se nuk do të ketë seri të tretë të filmit “Sex and the city”, transmeton Klan Kosova.

“Ka mbaruar…Ne nuk do ta bëjmë“, u shpreh shumë e zhgënjyer ylli i Hollywood.

“Jam e zhgënjyer. Kemi pasur skenarin më të bukur, argëtues dhe gazmor. Nuk është zhgënjyesje vetëm fakti që nuk do të arrijmë ta tregojmë këtë histori, por më shumë për audiencën që ka kohë që shpreh dëshirën e një filmi tjetër.”

