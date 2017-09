10:41, 26 Shtator 2017

Mbrojtësi i majtë i Juventusit, braziliani Alex Sandro vazhdon të mbetet në radarin e klubeve të mëdha angleze që duan shërbimet e tij.

Sipas mediumit italian Tuttomercatoweb, Chelsea dhe Manchester City mbeten të etur për të nënshkruar me Sandron.

Mbrojtësi brazilian ishte i lidhur fort me një lëvizje në Ligën Premier gjatë verës me trajnerin e Chelseat, Antonio Conte, që ishte i etur për të nënshkruar me atë, shkruan Albeu.

Megjithatë, Juventusi po ngurron të shes mbrojtësin dhe qëndrimi i tyre nuk ka gjasa të ndryshojë në afatin kalimtar të janarit.

City dhe Chelsea kanë një shans më të madh për të bërë biznes me kampionët e Serie A vetëm verën e ardhshme.

Por, ka të ngjarë që Sandro edhe të rinovoj kontratën pasi Juventusi i ka ofruar përmirësim të ndjeshëm të pagës dhe kontratë deri më 2022. Çmimi i mbrojtësi brazilian në treg mendohet të jetë rreth 60 milionë euro.

Interesante