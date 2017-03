17:48, 11 Mars 2017

Arsenal do të përballet me Lincon në kuadër të FA Cup në ndeshjen me fillim nga ora 18:30.

Në formacionin titullar është përfshirë edhe Alexis Sanchez, kurse Mesut Ozil gjendet në bankën rezervë, transmeton Klan Kosova.

Në formacionin bazë figurojnë edhe emrat e shqiptarëve Shkodran Mustafi dhe Granit Xhaka.

