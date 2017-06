22:07, 17 Qershor 2017

Është diçka më ndryshe.

Arsenal ka lëshuar një video ku shihen yjet Mesut Ozil dhe Alexis Sanchez ndeshen në Kung Fu, transmeton Klan Kosova.

Ozil dhe Sanchez përballen me një të ardhme të paqartë me The Gunners me vetëm edhe nga një vit të mbetur në kontratë, por që tash janë duke u dhënë frymë skuadrës në turneun parapërgatitor në Kinë.

Pas tyre edhe Gabriel dhe Martinez shihen në pamje duke provuar Kung Fu-në.



