15:55, 21 Korrik 2017

Alexis Sanchez ka shumë të ngjarë që të jetë futbollist i Paris Saint Germain sezonin e ardhshëm. Sipas asaj që publikohet në tabloidin “The Sun”, që citon median franceze, sulmuesi kilian ka gjetur marrëveshjen me klubin parizien, drejtuesit e të cilit tani do të nisin bisedimet për të bërë një gjë të tillë edhe me Arsenalin.

Arsenali sheh të humbasë Sanchez, por jo Ozil. Sipas tabloidiëve britanikë, mesfushori gjerman, kontrata e të cilit skadon në verën e vitit 2018, ashtu sikurse dhe Sanchez, është shumë pranë rinovimit me “Topçinjë”.

Ozil, që nuk ka të njëjtin impakt në merkato si Sanchez, duket se do të pranojë ofertën e bërë nga Arsenali për kontratën e re me pagë 280 mijë Paund në javë, pavarësisht se ai kishte kërkuar 350 mijë Paund në javë.

