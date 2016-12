18:31, 27 Dhjetor 2016

Ish-kryetari i Odës Ekonomike Gjermano-Kosovare, Samir Krasniqi duke komentuar zhvillimet në fushën e ekonomisë për vitin 2016, ka thënë se ky ka qenë një vit i zakonshëm.

Sipas tij, zhvillimi ekonomik është i ndikuar edhe nga politika.

“Në vitet e fundit kemi rritje ekonomike nga 3 në 4 % dhe as sivjet nuk e kalon 4%. Nuk mund ta ndajmë ekonominë nga politika. Nëse situata politike është e vështirë atëherë e tillë do të jetë edhe ekonomia. Në Kosovë, situata politike nuk ka si të shkojë me keq”.

Krasniqi që këto deklarata i ka bërë në Info Magazine të Klan Kosovës ka thënë se viti 2016 për nga ekonomia “është një vit i krahasueshëm me vitet e pasluftës me rritje jo të kënaqshme dhe larg pritjeve”.

Megjithatë, ai ka thënë se ka pasur edhe zhvillime pozitive në këtë sferë.

“Kjo është qeveria e parë nga paslufta që në dikasterët e ekonomisë i ka mbuluar me profesionistë. Andaj pritjet kanë qenë shumë të mëdha. Kjo është Qeveria më e mirë kur flasim për përbërjen me ekonomistë. Në përgjithësi klasës politike i adresohet fatura, pastaj klasës qeverisëse dhe më pas dikasterëve ekonomik”.

Interesante