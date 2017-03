15:44, 7 Mars 2017

Sami Lushtaku i cili është dënuar me shtatë vjet burgim për rastin “Drenica II” përmes një letre nga burgu ka kujtuar kohën kur ka luftuar me Adem e Hamëz Jasharin.

“Edhe Epopenë e këtij viti, mbes i përkushtuar që të shkoj pas rrugës të cilën e patëm fillu bashkë” thuhet mes tjerash në letrën të cilën e ka postuar në Facebook djali i tij, Mërgimi

Lexojeni më poshtë letrën e plotë:

Sa herë që vjen fillimi i marsit, më kujtohet që patëm nisur bashkë me Ademin e Hamzën dhe shokët e tjerë për me e çliru vendin tonë nga pushtuesi serb. Ju keni kalu në amshim e ne mbetëm ende duke u mundu me e dërgu në vend amanetin që na e latë. Edhe Epopenë e këtij viti, mbes i përkushtuar që të shkoj pas rrugës të cilën e patëm fillu bashkë. E kujtojmë përherë Epopenë e UÇK-së dhe ata që ranë për idealin më të madh, çlirimin e Kosovës. E them me tërë mendjen e trupin tim, se mbetem përkrah shokëve dhe familjeve të ushtarëve të UÇK-së, në krye me familjen Jashari dhe me komandantin tonë legjendar Adem Jashari.

Përgjithmonë së bashku me familjen Jashari dhe idealin e tyre. Zoti e bekoftë Kosovën dhe popullin e saj.

Me respekt,

I juaji Sami Lushtaku.