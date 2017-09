18:46, 26 Shtator 2017

Kandidati për kryetar të Komunës së Pejës, nga radhët e NISMA-s, Sali Kelmendi, tha se në qoftë se qytetarët ia besojnë votën, do të jetë kryetar i përkushtuar e i angazhuar.

Disa nga çështjet për të cilat Kelmendi tha se kanë nevojë për punë dhe ndryshime janë, demarkacioni, vënia e ligjit dhe rendit në urbanizëm, zhvillimi i ekonomisë përmes degëve që sjellin punësim.

“Gjatë mandatit tim fillimisht do të përpiqem të angazhohem për moscenimin e territorit të Kosovës. Unë do të përpiqem që të ndihmoj për një zgjidhje më të mirë. Ekonominë duhet të zhvillojmë përmes degëve që sjellin punësim. Do ta vejmë në funksion zonën industriale dhe të punojmë që të sjellim donacione dhe investitorë. Tutje do të angazhohem për vënien e ligjit dhe rendit në urbanizëm, ku ka pasur keqpërdorime të mëdha” ka thënë Kelmendi.

Interesante