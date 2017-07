13:09, 22 Korrik 2017

Ish-kryeministri i Shqipërisë, Sali Berisha ka reaguar për herët të parë në lidhje me garën në Partinë Demokratike.

Ai pas votimit foli për mediat.

Në fjalën e ti Berisha mes të tjerash u dha përgjigje edhe gjithë thirrjeve të bëra së fundi për një rikthim në drejtimin e PD-së, dhe marrjen e fateve të demokratëve në dorë, shkruan gazeta Shekulli.

“Roli im është ja u them këtu, unë përpiqem nga mëngjesi deri në darkë të luftojë Ramën dhe pasardhësin e tij, se kam dyshimet e mia, por unë kurrë nuk do të ndërhyjë në problemet e brendshme të PD për sa kohë, po të më pyesin më ka pyet Basha, Patozi, Selami dhe u kam thënë mendimet e mia me sinqeritet, sot e ndjeva për detyrë, këto janë gjëra të pamundshme. Nuk po jap asnjë mendim publik, se nuk ka rikthim, unë nuk kam ndërmend as të qëndroj dhe as të angazhohem”, tha ai.

