Saimir Tahiri prej disa ditësh gjendet nën lupën e prokurorisë, mediave dhe kundërshtarëve politike.

Kjo për shkak të akuzave për përfshirje në trafikun e drogës në bashkëpunim me bandën e Habilajve të cilët ranë në prangat e policisë italiane.

Por jashtë kësaj “furtune” politike, Tahiri sot feston një ditë të shënuar pasi ai ka ditëlindjen dhe mbush 38 vjec.

Por ai ka zgjehdur ta festojë ndryshe ditëlidnjen e tij .

Ish-ministri i Brendshem Saimir Tahiri ka hapur dyert e shtepisë së tij për gazetarin Sokol Balla në emisionin e të cilit jep nj intervistë në një moment të vështire te tij kur prokuroria e akuzon per 3 vepra penale.

Si u ndjeve kur pe oficeret e policise gjyqesore ne shtepi?

Ndjesi e sikletsjme por jo e e paparashikuar per mua pavaresisht se detyra gjithmone me ka bere te shikoja anen e atyre qe hynin ne shtepine e njeresve. Eshte procedurë goxha e vështirë. Kam kuptuar ata që janë ndierë disi të dhuunuar nga policia dhe i kam dhënë më shumë të drejtë atyre që në kohën kur më ankohesin i ngelizhoja pak por në këtë rast është e detyrueshme për të gjithe ata që janë në me të një sitaute six jam unë

Si e ka përjetuar familja?

Me stres goxha të madh s’ta përshkruar dot por po mundohem unë tu jap pak forcë se ndoshta askush nga ata s’ka menduar që të bësh politikë në Shqipëri ka edhe këto kosto.

Pse zgjodhe ti përfshish, nuk mendove ta lije jashtë familjen të përballeshe me akuzat e ndoshta edhe me prangat politike por ta lije familjen tënde jashtë?

Po hetohem, jam deputeti i vetëm të cilit policia i ka hyrë në zshtëpi për kontroll edhe pse në Shqipëri ka pasur polot raste ku akzuat kanë qenë shumë më reale. Askush s’e ka parë edhe shtëpinë pjesë të punës së prokurorisë duke hyrë brenda, sjam fshehur kurrë pas imunitetit dhe skam imunitet. as unë as cdo deputet i Kuvendit s’ka imunitet.

