11:27, 8 Nëntor 2017

Trajneri në detyrë i Përfaqësueses së Kosovës, Muharrem Sahiti ka folur për ndeshjen miqësore që do të luhet kundër Letonisë në stadiumin “Adem Jashari” në Mitrovicë.

Për këtë ndeshje Sahiti ka thënë se do të luajnë me formacion sulmues, njofton Klan Kosova.

“Duhet të jetë një lojë sulmuese nëse dëshirojmë fitoren. Jemi orientuar për një mënyrë të lojës. Nuk mund që në futboll të bëhen ndryshime të përnjëhershme, por duhet ta shfrytëzojmë motivin pasi luajmë përballë shikuesve tanë. Por do të jemi më ofensiv. Me lojtarët që kemi e kemi përparësinë dhe do ta fitojmë lojën”, ka thënë Sahiti.

“Motivi do të rritet edhe për shikuesit për t’i shpërblyer ata për mundin gjatë kualifikimeve pasi asnjëherë nuk na kanë lënë vet. Po pasi ndeshja luhet në Kosovë motivi do të jetë më i madh, prandaj presim përkrahje dhe presim që ne t’i shpërblejmë ata”, ka shtuar ai ndër të tjera.

Ndeshja Kosovë – Letoni zhvillohet me 13 nëntor.

