22:34, 4 Tetor 2017

Kandidati i PDK-së që synon Istogun, Beqir Sadikaj ka shpalosur disa nga pikat kryesore të programit të tij për bujqësinë në këtë komunë.

“Orientohet në rifunskionalizimin e kanaleve ekzistuese dhe hapjen e atyre të reja të ujitjes si dhe tu jepet mundësi bujqve të vegjël”.

“Blegtorëve do tu japim mundësi të shtimit të krerëvë të bagëtisë, një pjesë e konsiderueshme në Istog merren me bletari, si fillim do t’i japim nga 5 kosherë bletë, derisa do të japim edhe sera që do të furnizohen me bimë mjekuese”, ka thënë Sadikaj në Magazina Lokale në Klan Kosova.

