13:11, 5 Nëntor 2017

Sabit Pacolli, biznesmen dhe ish-zyrtar i Aleancës Kosova e Re ka mohuar akuzat e gazetës suedeze Sydsvenskan se ka vjedhur mbi 200.000 euro nga kompania e bamirësisë HSB, ku vet është kryetar, njofton Klan Kosova.

Sydsvenskan ka shkruar një artikull me titull “Shoqata HSB është grabitur – kryetari ka ndërtuar fabrikë dhe vill luksoze në Kosovë”.

Sipas hulumtimit që gazeta pretendon ta ketë kryer, kjo grabitje e Pacollit kap vlerën e dy milionë krunave, ose mbi 200.000 euro.

Por, pas këtij lajmi, Pacolli ka postuar një status në Facebook, ku mohon të gjitha akuzat dhe ka thënë se lajmi është i rremë e që do të ngritë pati kundër atyre që, sipas tij, kanë shpifur.

“Këto ditë në mediume të ndryshme po qarkullon një lajm i rremë se unë kam keqpërdorur fondin e shoqatës e të cilës jam Kryetar. Sabit Pacolli në regjistrin e krimit të Suedisë është i pastër si loti. Unë e njoh vetën time, karakterin tim, dhe rolin të cilën e kam pasur”, ka shkruar Pacolli.

“Unë asnjëherë as edhe 10 euro të buxhetit nuk kam keqpërdorur kurrë, sepse ashtu kam qenë i edukuar. E vërteta së shpejti do të del në shesh dhe avokati im është duke përgatitur padi për secilin njeri që ka shpifur për mua. Sabit Pacolli asnjëherë në jetë nuk ka vepruar në kundërshtim me ligjin”.

“As në Suedi por as në vendlindjen time. I falënderoj të gjithë ata qytetarë dhe miq të cilët me kanë mbështetur, dhe me mbështesin në këto momentet të renda për mua dhe familjen time”.

Pacolli po në Facebook ka lëshuar edhe një video në gjuhen suedeze ku flet për shkrimin kundër tij në gazetën suedeze.

klankosova.tv