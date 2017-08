16:30, 19 Gusht 2017

Proteina është kritike për ndërtimin dhe mirëmbajtjen e muskujve dhe në të mbajturit ngopur masi që të keni ngrënë.

Por që ta zbuloni se sa proteinë ju duhenë baza ditore, Business Insider ka folur me Lisa Sasson, profesoreshë e asocuar e vlerave ushqyese në Universitetin e Neë York.

Sasson tha se është një ekuacion i thjeshtë që mund ta përdorni për ta zbuluar se sa duhet të hani çdo ditë.

Krejt çka duhet të bëni është që ta konvertoni peshën tuaj në kilogramë dhe ta shumëzoni atë.

Bazuar në këtë, një njeri që peshon rreth 68 kilogramë nevojitet që të konsumojë 55 gram protetina në ditë.

Këtë ai dota arrinte me një mëngjes që përbeht nga dy vezë dhe një tost, një sanduiç gjeldeti për drektë, dhe një darkë me ençilada djathi dhe fasule të ri-fërguara e që do ta rrumbullakonin numrin prej 70 gramë proteinash në ditë.

