23:37, 27 Maj 2017

Presidenti i vendit Hashim Thaçi në Analiza Zgjedhore në Klan Kosova ka thënë se fushatën e cila jozyrtarisht ka nisur, po e përcjellë aq sa është e nevojshme të përcillet, njofton Klan Kosova.

“Po e përcjell aq sa mundem dhe aq sa mendoj se është e mjaftueshme”.

“Secila parti merr përgjegjësi vet se sa shpejt i realizon premtimet. E sa i përket gjuhës së fushatës, ftoi qe të gjitha partitë politike që të vazhdohet me një gjuhe civilizuese argumentuese dhe jo fyese sepse të gjithë do të punojmë së bashku në komisione e vendime të tjera, kështu që mendoj se me mesazhet e tyre, partitë dërgojnë mesazhin më të mirë që ajo frymë e tolerancës, e mirëkuptimit të bartet edhe tek qytetarët e Kosovës”.

“Kjo vetëm se krijohet si një kulturë politike”.

Interesante