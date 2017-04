22:00, 4 Prill 2017

Më poshtë mund të shihni se si kanë ndryshuar aktorët dhe aktoret tona të preferuara qysh nga fillimi i karrierës së tyre.

Pa dyshim se secili prej tyre duket shumë më i/e moshuar se sa kur ishin në rolet e tyre të para, por shumë prej tyre duket se kanë arritur që me kalimin e viteve të bëhen edhe më me stil e më të bukur, transmeton Klan Kosova.

Shënim: Në fotografitë e mëposhtme, në dy anët e fotografisë shkruan roli filmik i parë i aktorëve dhe në anën tjetër shkruan roli filmik i tyre i fundit dhe mosha aktuale.

A Nightmare on Elm Street, 1984

Glen Lantz — Johnny Depp (53)

Panic Room, 2002

Sarah Altman — Kristen Stewart (26)

Fast Times at Ridgemont High, 1982

Brad’s Bud — Nicolas Cage (53)

E.T. the Extra-Terrestrial, 1982

Gertie — Drew Barrymore (42)

Critters 3, 1991

Josh — Leonardo DiCaprio (42)

The Mask, 1994

Tina Carlyle — Cameron Diaz (44)

Back to the Future Part II, 1986

Video Game Boy #1 — Elijah Wood

(36)

The Karate Kid, 2010

Dre Parker — Jaden Smith (18)

Heavenly Creatures, 1994

Juliet Hulme — Kate Winslet (41)

Mio in the Land of Faraway, 1987

Benke — Christian Bale (43)

Léon: The Professional, 1994

Mathilda — Natalie Portman (35)

Leprechaun, 1993

Tory Reding — Jennifer Aniston (48)