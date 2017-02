20:21, 4 Shkurt 2017

Dritëro Agolli pas vetes la shumë vargje, që u rikujtuan nga shumë kush nëpër rrjetet sociale, posa morën lajmin e vdekjes së tij.

Por kjo valë reagimesh me vargje e fjalë të shkrimtarit, nuk po e bind Munish Hysenin, se është dëshmi të jetë lexuar shumë i ndjeri.

Drejtori i Bibliotekës “Hivzi Sylejmani” beson se ky është nderim i momentit ndaj autorëve, madje ka thënë që ka raste që pas vdekjes së shkrimtarëve të shtohet leximi i veprave të tyre, por vetëm për periudha të shkurtra, njofton Klan Kosova.

Megjithatë, profesori i gjuhës shqipe Rrahman Paqarizi po thotë që nuk ka asgjë të keqe nga këto postime, përderisa e ka hall trajtimin jo të duhur të institucioneve ndaj personaliteteve të tilla, që sipas tij, nuk po nderohen as sa janë gjallë e as kur po vdesin me ndonjë shtatore.

Kronikë nga Enis Reçica

