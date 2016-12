17:45, 24 Dhjetor 2016

Ryan Reynolds do që të ketë një familje të madhe … nëntë vajza për të qenë të saktë!

Aktori 40 vjeçar, i cili tashmë është baba i vajzave James dhe Ines, kohën e fundit ka thënë se ai do të ishte shumë i lumtur nëse do të kishte një shtëpi me plot vajza të vogla, transmeton Klan Kosova.

“Në qoftë se unë mund të kem nëntë vajza, unë do të isha tejet i kënaqur. Me të vërtetë, do të isha”, ka thënë ai për People.

Interesante