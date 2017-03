10:56, 3 Mars 2017

Ka nisur punimet konferenca ndër-parlamentar me temë “Politika e rrjeteve trans-evropiane dhe agjenda lidhëse”.

Nikoqiri i kësaj konference, nënkryetari i Parlamentit të Kosovës, Xhavit Haliti, përpos të tjerave u ka thënë të pranishmëve se Parlamenti i Kosovës do t’i kryej detyrat e shtëpisë dhe sipas tij kjo lidhet me liberalizimin e vizave, njofton Klan Kosova.

Zëvendës Sekretari Gjeneral, i Këshillit për Bashkëpunim Rajonal, Gazmend Turdiu ka shpjeguar se 36 përqind e të anketuarve në Ballkanin Perëndimor mendojnë se Rajoni është shumë i varfër në aspektin e agjendës lidhëse, që kryesisht kanë të bëjnë me transportin rrugor, atë hekurudhor si dhe në linja energjetike.

Jozo Rados, Eurodeputet dhe Anëtar i Komisionit për Punë të Jashtme ka thënë se është mirë që ky takim po mbahet në Prishtinë.

“Rajoni i Ballkanit Perëndimor po përjeton kriza, sikurse në Bosnje me Republikën Serbe, në Maqedoni me krizën politike, në Mal të Zi me një tentim për grusht-shtet si dhe me dialogun e vështirë Kosovë-Serbi”.

Ai tutje tha se Rusia po ndërhyn keq në Ballkan.

