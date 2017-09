16:13, 29 Shtator 2017

Ka dalë edhe trailer-i i dytë i filmit “Death of Stalin”, komedi e zezë nga Armando Iannucci.

Me regji të Iannuccit, i njohur për “In The Loop” dhe “The Thick Of It”, filmi është kronikë e ditëve menjëherë pas vdekjes së Stalinit, dhe tentimit të Liderëve të Partive Komuniste për të e përballuar mungesën e tij, shkruan NME, përcjell Klan Kosova.

Ky film bazohet një roman grafik nga Fabien Nury dhe Thierry Robin, si dhe luajnë Jeffrey Tambor, Stebe Buscemi, Michael Palin, Paul Ëhitehouse, Paddy Considine, Simon Russell Beale dhe të tjerë si pjesë e një kasti ansambël.

