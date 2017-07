20:34, 8 Korrik 2017

Rugova i bëri bashkë poetët e poeteshat nga të gjitha trojet shqiptare, për të shtatën herë me radhë.

Poezitë me të mira që u recituan në manifestimin letrar mbarëkombëtar “Peja Poetike”, u shpërblyen me mirënjohje, meqë nuk kishin mbështetje financiare për më shumë. Nuk mungoj as kënga e vallja.

Kronikë nga Fillojeta Konjuhi.

