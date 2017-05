21:54, 18 Maj 2017

Këshilli i Përgjithshëm i LDK-së ka mbajtur mbledhjen këtë mbrëmje ku është diskutuar për listën e kandidatëve për deputetë.

Nënkryetari i kësaj partie, Haki Rugova ka thënë për klankosova.tv se në këtë mbledhje ka pasur vetëm sugjerime për kandidatët që mund të jenë pjesë e listës.

“Lista ende nuk është përfundimtare, ajo gjeneralizohet nesër”, ka thënë Rugova, njofton Klan Kosova.

“Nesër do të bëhen korrigjime dhe do të publikohet lista përfundimtare, pasi që të merremi vesh edhe me partnerët”, ka theksuar ai.

“Deri nesër as në nuk e dimë përfundimisht se kush mund të jetë në listë, e kush jo”, është përgjigjur ai lidhur me fjalët se aty mungon emri i Vjosa Osmanit, Shpejtim Bulliqit dhe disa të tjerëve.