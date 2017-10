18:41, 10 Tetor 2017

Kandidati i Lidhjes Demokratike të Kosovës për Kryetar të Mitrovicës, Safet Kamberi, derisa ka shpalosur ofertën e tij për qeverisje lokale, ka thënë se ky subjekt partiak prioritet për këtë komunë ka rritjen e buxhetit.

ghgën, Safet Kamberi, në Info Lokale, ka shtuar po ashtu se ka në plan investime të mëdha për të mirëmbajtur klubet sportive të Mitrovicës, pasi sipas tij deri tani si pasojë e keqqeverisjes ky sektor është përballur me fat të keq, transmeton Klan Kosova.

”Kishim disa mospajtime por sido që të jetë ne kemi ardhë në një tërheqje që ka rezultuar me prishjen e koalicionit tonë me Agim Bahtirin”.

”Një nga prioritetet tona do të jetë edhe rritja e buxhetit të Mitrovicës. Shkollat tona kanë probleme edhe me infrastrukturë”.

”Ka probleme serioze nëse është djegur dhe nëse ka filluar mësimi në to. Jemi të interesuar të investojmë në veçanti të hapim dy çerdhe të reja publike”.

”Mitrovica ka pasur një fat të keq sa i përket sektorit sportiv. Mitrovica ka një infrastrukturë të bollshme për t’i mirëmbajtur klubet e saj, por problemi kryesor janë çështjet financiare”.

”Por me të gjitha kapacitetet tona në Mitrovicë do bëjmë të pamundurën që të gjitha klubet të jenë të funksionueshme”.

Kamberi po ashtu ka pohuar se do angazhohen maksimalisht për të rikthyer traditën e kulturës në Mitrovicë, e cila sipas tyre përkon dhe me rikthimin e Festivalit të Rockut me të cilin dikur dhe identifikohej kjo komunë, transmeton Klan Kosova.

”Kultura në komunën tonë ka qenë një ndër të arriturat me një trashëgimi të jashtëzakonshme të Mitrovicës”.

”E ne jemi të interesuar që të rikthejmë këtë kulturë në komunën tonë, pra do ta rikthejmë festivalin e Rockut. Jemi të interesuar ta rikthejmë traditën kulturore të Mitrovicës”, ka përfunduar Kamberi, transmeton Klan Kosova.

