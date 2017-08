20:32, 10 Gusht 2017

348 mijë euro ishte shuma e gjobave ndaj partive politike, për shkelje në zgjedhjet e 11 qershorit.

Edhe pse ato kishin vetëm 15 ditë afat për t’i shlyer borxhet, deri me tani janë paguar nga koalicioni PAN, vetëm 11.367 euro, njofton Klan Kosova.

Megjithatë, interesimi i subjekteve politike për shlyerjen e këtyre dënimeve është rritur ditëve të fundit.

Krejt kjo, duket se ka ardhur si pasojë e zgjedhjeve lokale të 22 tetorit.

Në rast se ato nuk do t’i paguanin gjobat deri me 22 gusht, do të rrezikonin certifikimin për pjesëmarrje në këto zgjedhje.

Kronikë nga Dibran Istrefi.



