Aleanca Kosovare e Bizneseve, gjatë takimit përmbyllës për vitin 2016 ka folur për ekonominë e vendit dhe sfidat e vitit 2016 dhe kanë bërë prezantimin e aktiviteteve të këtij viti dhe planet për vitin e ardhshëm.

Agim Shahini, kryetar i AKB-së, tha se si rezultat i mos liberalizimit të vizave, kosovarët shpenzuan rreth 20 milionë euro.

Sipas Shahinit, sfidë tjetër ishte dëmtimi i imazhit të vendit dhe bisedimet Kosovë- Serbi dhe efektet e tyre në ekonomi ishin jo në favor të Kosovës.

Ai ka thënë se sfidë mbetet Asociacioni i Komunave Serbe që po e dëmton imazhin e vendit dhe po e shkatërron tërë ekonominë për shkak të frikësimit të investitorëve. Integrimi dhe njohjet e Kosovës kanë stagnuar për vitin 2016 dhe ishte e zbehtë dhe si rezultat i saj ka pasur shumë pak njohje të shtetit e pak lëvizje ndërkombëtare.

Shahini ka shtuar se këtë vit kanë mbetur të pashqyrtuara shumë ankesa të bizneseve për shkak të mos funksionimit të Bordit të Pavarur për Shqyrtimin e Ankesave dhe Parashtresave e i cili nuk u riaktivizua, duke ju mohuar e drejta e bizneseve.

Mes të tjerash ai shtoi se viti 2017 do të jetë një vit sfidues, sepse do të nisë Gjykata Speciale, do të nis presioni për fillimin e Asociaconit për Komunat Serbe, Demarkacioni me Malin e Zi. Po ashtu viti 2017 do të jetë vit zgjedhor, ku do të mbahen zgjedhjet e reja.

