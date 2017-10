12:07, 17 Tetor 2017

Muri i ”Kryqit të Kuq” në Prizren, i cili dhe është nën mbrojte si monument i trashëgimisë kulturore, është rrënuar si pasojë e punimeve ndërtimore.

Në lidhje me këtë rast, me urdhër të prokurorit të shtetit, në Prizren është arrestuar një i dyshuar pasi i njëjti gjatë punës së tij me një ekskavator, duke hapur një bodrum, nuk ka ndërmarr masat e duhura për mbrojtjen e murit, transmeton Klan Kosova.

Në vendin e ngjarjes sipas raportit të policisë kanë dalë hetues policorë dhe krim teknikët të cilët kanë kryer procedurat hetimore në prezencë të zyrtarëve komunal kompetent.

