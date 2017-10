20:30, 17 Tetor 2017

Jeta do të ishte shumë më pak problematike nëse do të kishim dikë që do të na tregonte se çfarë të bëjmë në situata të vështira, transmeton Klan Kosova.

Ekzistojnë disa sekrete të cilat ju ndihmojnë që të keni një marrëdhënie të harmonishme dhe afatgjate.

Shikoni më poshtë disa nga këto sekrete:

Ju nuk mund të detyroni dikë që të ju dojë

Nëse dikush ju don ju e ndjeni atë gjë

Para se ta doni dikë tjetër duhet ta duani veten

Mos iu ktheni dashurisë së vjetër

Interesante