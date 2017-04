22:13, 12 Prill 2017

Elida Ramadani ka rrëfyer, momentet që kishte kaluar kur raportonte për Luftën e Kosovës, për agjencinë e lajmeve AP.

Producentja shqiptare në Zona B të Klan Kosovës, tha se saktësisht në zonën e Rahovecit, kur vizitonin zyrtarë ndërkombëtarëm, nuk ndodhte asgjë por posa iknin ata, fillonin bombardimet.

Duke parë një gjendje të tillë, Ramadani tha se ajo dhe ekipi i saj vendosën të kalonin disa net aty dhe për të parë çka do të ndodhte, njofton Klan Kosova.

”Ne për fat kemi qenë në Rahovec, kemi parë disa familjarë e disa fshatarë që kemi qëndruar ditë e natë me ta. Tregimi në atë kohë ka qenë që sa herë që zyrtarët ndërkombëtarë vinin në fshat nuk kishte asgjë, por në momentin kur ata iknin bombardimet fillonin. E ne vendosëm që të qëndronim disa net aty dhe u panë bombardimet në Malishevë dhe Berishë”.

Duke rrëfyer momentet e dikurshme kur ishte pjesë e agjencisë së lajmeve amerikane AP, Elida Ramadani tha se është e privilegjuar që ishte pjesë e një stafi të tillë, njofton Klan Kosova.

Sipas producentes Ramadani, e gjithë bota e pa se çka po ndodhte në Kosovë duke i parë xhirimet e kapura nga ajo përmes AP-së.

Për një gjë të tillë gazetarja nuk la pa treguar në Zona B të Klan Kosovës, momentin kur në Bajgorë u morën peng 12 ushtarë serbë e që të gjithë mendonin se ata kishin vdekur, por, në momentin e publikimit të pamjeve çdo gjë ndryshoi.

”Kemi qenë paraprakisht, me javë të tëra në Bajgorë”.

”Filluam ta kemi një relacion shumë të mirë me pjesëtarët e UÇK-së atë kohë, kur ata morën peng rreth 12 ushtarë serbë. Paraprakisht morëm leje, fotografuam, biseduam me ata ushtarë, shumica ishin prej Vojvodinës, qanin ishin shumë të rinj, e mendonin veten të vdekur. Ne dërguam filmimet e pas disa orëve na treguan se xhirimet u publikuan në mbarë botën, mendonin se ata ushtarë janë vrarë, kanë vdekur. Por ne u treguam me pamjet tona se ata janë të gjallë”.

”E kemi përcjellë edhe lirimin e tyre. AP e ka përcjellë tregimin, ata kanë treguar se deri në momentin që kemi qenë ne, kanë menduar se do të jenë të vdekur. Është menduar se do të ketë shkëmbim ushtarësh”.

”AP ka qenë aty kur më është dashtë. Unë gjithmonë ndjejë që unë kam bërë më shumë për AP-në. Ishte privilegj që të dokumentojë gjithë xhirimet gjatë luftës në Kosovë. Falë arkivës, shumë njerëz i shohin xhirimet. Është një veprim shumë i mirë për studentët”.

”AP pas luftës, stafi në Kosovë ka qenë lokal, çfarë do që bëhet diçka e madhe në Europë, tashmë janë ata kryesorët. Gjatë luftës kemi pasur shumë gazetarë lokal që kanë punuar shumë por nuk kanë pasur mundësi të shkojnë në zonat e vatrës sepse nuk kanë pasur leje. Unë kisha fatin sepse kam qenë me staf aty”, ka përfunduar producentja shqiptare, Elida Ramadani, rrëfimin e saj për raportimine luftës së Kosovës, për Zona B.

