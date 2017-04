21:59, 12 Prill 2017

Producentja shqiptare Elida Ramadanit, e agjencisë amerikane të lajmeve AP, gjatë rrëfimit të saj për luftën e Kosovës, ka thënë që ishte një moment historik dhe se është shumë e lumtur që ka pasur mundësinë dhe guximin t’i shoh fshatrat e Kosovës dhe të raportoj për to.

Përderisa ka kujtuar raportimet gjatë luftës së fundit në Kosovë, Ramadani ka veçuar pamjet e fëmijëve si më të vështirat për të.

“Pata rastin të punoj me gazetarë shumë të njohur, të cilët më dhanë njohuritë e duhura edhe mua. Përjetimet më të rënda kanë qenë kur ke parë fëmijët diku në mes të malit, veçanërisht ai i Kishnarekës. Shumë vështirë përjetohet kur sheh fëmijët në të ftohtë e jashtë, e bën intervistën e në fund duhet t’ia mbyllesh derën ti hipësh veturës për t’u kthyer prapa” ka thënë Elida Ramadani në një intervistë në Zona B të Klan Kosovës.

Tutje Elida Ramadani ka rrëfyer për xhirimet në fshatrat Pantinë, Koshare dhe ato të Rahovecit.

Gjatë rrëfimit të saj ajo tregon që është gjendur në situata të pa pritura, madje edhe në mesin e plumbave.

“E mbaj mend një fshat shumë afër Prishtinës, e që na u desh shumë kohë të arrinim aty, e përmes banorëve që ishin gjithmonë pjesë e informatës së parë, arritëm në Pantinë. Ne kishim njohuri që aty zhvilloheshin luftime të ashpra për disa ditë, përderisa mediat serbe raportonin që nuk kishte asgjë aty. Diçka e papritur ishte që ne ishim në mes të fushës kur filluan granatimet dhe të shtënat nga snajperët” ka thënë Ramadani.

I veçantë e tejet emocionues për Ramadanin ishte edhe tregimin për Kosharen, ku ajo thotë te ketë parë për herë të parë një organizim ushtarak si kurrë më parë.

“Pas shumë peripecive arritëm në Koshare. Kur arritëm aty kam parë për herë të parë ushtri që duket tamam ushtri, me një armatim dhe me një komandë krejt ndryshe. Diçka që nuk kisha parë asnjëherë në Kosovë, përjashtuar Dukagjinin. Aty kishte qindra mijëra ushtarë, e aty kishte edhe ushtarë që as nuk flisnin shqip, vinin nga Gjermania apo vende të tjera. Ishte emocion kur shihja djem të rinj që kurrë nuk kanë pasur armë në dorë mirëpo kanë marrë guximin të vinin të luftonin për Kosovën” deklaroi Elida Ramadani, njofton Klan Kosova.

Interesante