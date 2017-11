19:13, 8 Nëntor 2017

Dunya Zelaja shpresonte për një jetë më të mirë kur si gjashtë vjeçare emigroi nga Hondurasi në “Tokën e Premtimeve” – Amerikë në vitet e 90-ta.

Ajo kishte shkuar atje bashkë me familjarët e saj, por ishte pikërisht familja e Dunyas që ia shkatërroi ëndrrën e fëmijërisë.

Jeta e saj u bë një makth kur ajo u trafikua nga kujdestarët e saj në moshën tetë vjeçare.

Ajo rrëfehet ekskluzivisht për dokumentarin “Trafikimi, lufta kundër skllavërisë moderne“, koproduksion ndërmjet Klan Kosovës dhe Departamentit të Shtetit, Ambasadës Amerikane në Prishtinë.

“Kam jetuar me nënën dhe njerkun tim. Më kujtohet që, kur erdha këtu, ia fillova me njerkun tim. Ai më prekte… dhe kështu me radhë. Nuk e di se sa kohë më vonë erdhëm në Los Anxhelos, kur kuptova se kisha motra tjera. Atëbotë më kujtohet se si visheshin ato. Ne filluam të shkonim në të ashtuquajturën “Kantina”, që këtu njihet si bar. Dhe u detyruam të kryenim akte të tilla… Akte seksi me disa klientë nga bari”, rrëfehet ajo.

Por Dunya nuk është e vetmja që pati këtë eksperiencë pasi edhe motrat e saj u abuzuan poashtu.

“Për një kohë të gjatë isha shumë e hutuar derisa fillova të flisja me vetveten, fillova ta gënjeja veten se ajo ishte nën ndikim dhe nuk dinte çfarë po bënte. Por, duke u rritur e kuptova se ajo dinte gjithçka që po ndodhte, madje edhe kur më dërgonte në bare të tjera ajo ishte e dehur. Por, kur fillova të rritesha e kuptova se ajo e dinte çfarë po vepronte”.

“Ne u detyruam të fitonim para për të. Unë nuk jam paguar asnjëherë personalisht, por ajo paguhej, edhe një zonjë në bar paguhej… Ajo ia dorëzonte paratë asaj dhe kjo zgjati për disa vite, derisa motrat e mia u larguan dhe unë u detyrova. Më detyruan edhe më shumë, sepse isha ajo që mbeti në shtëpi, por pasi motrat e mia ikën, u detyrova të shkoja në bare. Klientët vinin në shtëpi, ishin klientela… Ishte shumë shkatërruese për mua dhe për fëmijërinë time”.

Dunya rrëfen për kamerën e Klan Kosovës edhe se si ka marrë guximin t’i kundërvihet nënës së saj.

“Një kohë merrja terapi dhe nuk kisha guxim që të konfrontohesha me të për shkak të personalitetit të saj dhe për shkak të gjërave që e kisha vërejtur se ua bënte motrave të mia. Por, një herë mora guximin ta kundërshtoja për këtë dhe i fola për kushëririn tim. Ajo ndryshoi plotësisht dhe tha se ishte për shkak se i pëlqenin paratë… Nga aty, unë u mbylla. Si adoleshente m’u duk se u mbylla dhe ndjehesha që nëse vazhdoja të flisja me dikë për këtë, kjo vetëm sa do të kthehej kundër meje, sepse ajo kishte tepër kontroll në jetën time”.

Pas shumë vjetësh, Dunya Zelaja arriti të shpëtojë.

Tani ajo po trajtohet nga institucionet përkatëse amerikane duke kërkuar edhe një T-Visa, e cila i jepet vetëm personave të trafikuar.

Për më shumë ndiqeni rrëfimin e saj në dokumentarin e realizuar nga Klan Kosova dhe Departamentit të Shtetit, Ambasadës Amerikane në Prishtinë: