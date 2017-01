14:35, 23 Janar 2017

Danielle Lloyd ka në plan të takohet me policinë këtë javë, pasi ajo zbuloi se ishte sulmuar seksualisht kur ishte në moshën 13-vjeçare.

Ylli televiziv e mbajti sekret këtë sulm të tmerrshëm nga një instruktor skijimi për 20 vjet.

Modelja 33 vjeçare tha se kjo gjë e çoi në një varg të marrëdhënieve shkatërruese.

Danielle tani është frymëzuar për të dalë para të gjithëve, kështu ka treguar një përfaqësues i saj për The Sun, transmeton Klan Kosova.

Nëna e tre fëmijëve nuk i kishte treguar askujt për sulmin, duke përfshirë edhe nga ish-burri i saj Jamie O’Hara. Por, tani ajo më në fund po ndjehet e gatshme për të ndarë këtë histori me të fejuarin e saj Michael O’Neill, 30-vjeçar.

Tani ajo ka vendosur të flasë publikisht në një përpjekje për të ndihmuar gratë e tjera që kanë histori të tillë.

Danielle ishte në një festë skijimi në Austri, kur ishte 13-vjeçare, me miqtë, kur një instruktor, u bashkua me grupin e saj për darkë.

Kur ajo shkoi në banjën e restorantit, ai e ndoqi atë. E re dhe naive, Danielle nuk ka ditur se si të vepronte.

“Ai më tërhoqi mua në njërën prej dhomave”, ka treguar ajo. “Unë ende i ndjej duart e tij mbi mua. Më kujtohet kur më kapi, aroma, ngjyrat, mendoj se s’do më largohen kurrë”.

“Ishte e tmerrshme, duke folur për këtë histori tani, kjo më shqetëson mua. Ai e mbylli derën e dhomës. Ai më preku. Fillova duke bërtitur dhe kam luftuar me të”.

“Unë kurrë s’kam qenë aq e frikësuar. Kam frikë të mendoj se çfarë do të bënte me mua nëse unë s’do të luftoja me të e të ikja”.

Danielle bllokoi sulmin, duke pretenduar se nuk kishte ndodhur…

Interesante