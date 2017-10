23:36, 15 Tetor 2017

Trajneri i parë i Kosovës pas pranimit në UEFA dhe FIFA, Albert Bunjaki, ka dhënë një intervistë ekskluzive për Sports Show në Klan Kosova pas dorëheqjes së tij nga pozita e trajnerit të Kosovës.

Bunjaki në këtë intervistë, i liruar nga presioni që kishte mbi supe si trajner i Kosovës, ka thënë se përkundër vështirësive të mëdha në të cilat kanë operuar edhe ai si trajner edhe lojtarët në përgjithësi, ka bërë krejt çfarë ishte në dorën e tij për përfaqësuesen e Kosovës.

“Nuk kemi mundur të bëjmë më shumë. Gjithë fuqinë që ka ekzistuar e kam përdorur, më shumë nuk ka pasur mundësi”, ka thënë Bunjaki.

Por, ai s’e ka humbur besimin në grupin e lojtarëve të tij. Thotë se po u puna në drejtimin e duhur Kosova kualifikohet në Europianin 2020, njofton Klan Kosova.

“Në 2020 ky grup i lojtarëve ka kapacitet të kualifikohet në kampionatin europain. Pjesa sportive është tri vjet përpara pjesës organizative”.

Bunjaki ka treguar edhe një herë se ishte vendimi i tij të largohet dhe i askujt tjetër.

“Ka qenë vendimi im për t’u larguar. Unë nuk ndjehem humbës”.

“Tash vazhdoj rrugën time, mbase do të kyçem si trajner, ka lëvizje, por s’ka konkrete asgjë, ka ekipe por nuk e di ende se çfarë do të bëj, do të pres edhe një kohë, do të ulem edhe njëherë me federatën të shoh mundësinë e bashkëpunimit”.

Bashkëpunim që Bunajki mbase nuk do ta refuzonte.

“Jam i hapur, nëse edhe unë edhe federata e shohim se do ta gjejmë gjuhën e përbashkët dhe mundësinë për të bashkëpunuar”.

“Pasi ende ka shumë punë në disa çështje organizative”.

Ai ka treguar se ardhja e tij në Kosovë në këtë kohë kruciale për përfaqësuesen dhe në fakt krijimi nga zeroja i përfaqësues është pjesë e historisë në të cilën ndjehet i lumtur që bën pjesë.

“Asnjëherë s’kam hezituar të vij në Kosovë, isha i privligjeruar që e pata këtë mundësi”.

Bunjaku ka shpalosur edhe disa nga momentet e tij me përfaqësuesen. Ka folur, por jo shumë, edhe për atë se si i grumbullojë lojtarët dhe sa ishte e vështirë.

“Sinqerisht, një pjesë e madhe e lojtarëve të Kosovës që luajnë për kombëtaret tjera kanë qenë të gatshëm me vijnë, por fokusi im ka qenë në këta lojtarë që i kam sjellë”.

