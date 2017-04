15:15, 23 Prill 2017

Komediani i njohur Mr.Bean, është duke planifikuar edhe një film tjetër për të prezantuar karakterin e tij shumë të dashur për të gjithë.

Rowan Atkinson ka thënë se ai dhe bashkë-krijuesi i serialit ”Love Actually” Richard Curtis, do të vijnë me një ide mjaft qesharake ku do të paraqiten me karakterin e njëjtë, sic ishte shfaqur 27 vjet më parë, njofton Klan Kosova.

Filmi më i ri ku dhe pritet të shënohet rikthimi i Mr Bean, pritet të realizohet në 2018, njofton Klan Kosova.

Interesante