Ylli i futbollit anglez, Wayne Rooney, ka shënuar gol në debutimin e tij të dytë te Everton.

Ish-futbollisti i Manchester United shënoi në një ndeshje miqësore parasezonale në Tanzani.

Atij iu deshën vetëm 34 minuta që t’ia jepte epërsinë skuadrës së tij të djalërisë.

💥 | @WayneRooney returns with a stunning goal just 34 minutes into his second #EFC debut! 👌 #EvertonInTZ pic.twitter.com/59OQP4ioz4

— Everton (@Everton) July 13, 2017