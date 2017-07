10:32, 8 Korrik 2017

Sulmuesi i Manchester United, Wayne Rooney është pajtuar që të rikthehet në Everton pas shumë vitesh.

Anglezi raportohet se është pajtuar një kontratë dy vjeçare me skuadrën në Liverpool, shkruan Daily Star, transmeton Klan Kosova.

Pas lënies jashtë dore në Old Trafford, ai do të rikthehet të rrënjët, me marrëveshjen që mund të ia shtojë atij edhe një vit më shumë, nga ato dy, të qëndrimit në Goodison Park.

Interesante