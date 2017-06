Klubi gjerman nga liga e tretë e këtij shteti, Fortuna Koln, i ka ofruar Cristiano Ronaldos birrë falas për tërë jetën nëse portugezi pranon t’iu bashkohet në skuadër.

Ky klub postoi në Twitter:

“Hey @Cristiano, ne ende po kërkojmë një sulmues – nuk kemi para, por mund të të ofrojmë Kolsch (birrë) falas për tërë jetën”.

Hey @Cristiano, we're still looking for a striker-we don't have money, but we can offer you free Kölsch for life 🙌🏻🍻⚽️ #ronaldo #fortuna pic.twitter.com/SzlaDoMfvQ

— Fortuna Köln (@fortuna_koeln) June 16, 2017