13:01, 21 Shtator 2017

Cristiano Ronaldo ka paraqitur koleksionin e tij të të brendshmeve “CR7” të përziera me sfondin nga mbrapa, për të krijuar pikërisht atë koncept.

I pafat kohëve të fundit në futboll, asi portugez i Real Madrid këto ditë ka tentuar të bëj diçka ndryshe ku ndjehet më mirë.

“Dizajni im i preferuar në koleksionin e ri është printimi i maskuar, që ishte dhe frymëzim për koncektin e kësaj fushate. Ishte kënaqësi të luaja me temën e kamuflazhit. Shpesh mendoj se çfarë do të bëja nëse do të isha i padukshëm- patjetër do kaloja tërë ditën duke luajtur me miqtë dhe shokët e mi, dhe të isha më spontan”, u shpreh Ronaldo, shkruan rc.

Linja e brendshme “CR7”është prodhuar dhe shpërndarë nga JBS Textile Group dhe ajo dominohet nga ngjyrat dhe format gjeometrik. Kjo është ideuar nga vetë Ronaldo.

“Koleksioni i ri përmban modele gjeometrike dhe detaje interesante dizajnit. Unë i dua ngjyrat dhe të sjellë dy ngjyra së bashkusë krijojnë diçka me të vërtetë të veçantë. Dua që të brendshmet e mia gjithmonë të ketë një specifikë të veçantë”, tregon ai.

