21:58, 7 Gusht 2017

Ylli i Real Madrid, Cristiano Ronaldo, mund të dënohet me shtatë vjet burgim nëse shpallet i fajshëm për mashtrim me taksa.

Sipas Football Leaks, Ronaldo ka dy opsione: që të vazhdojë të pohojë se është i pafajshëm dhe të tentojë që të mos ngarkohet me asgjë.

Por nëse ai shpallet i fajshëm nga autoritetet spanjolle, athëerë ai mund të përballet me shtatë vjet burgim.

Si rezultat i kësaj, Football Leaks parashikon që Ronaldo ta pranojë fajin në këtë rast dhe ta paguajë një gjobë të lartë.

Kjo me gjasë do ta siguronte një dënim burgu prej dy vjetësh, që në Spanjë nënkupton që Ronakdo nuk do të shkonte në burg.

Sidoqoftë, nëse Ronaldo e ndërmerr këtë rrjedhë veprimesh, atëhere superylli i Real Madrid ka vetëm 13 ditë që ta konfirmojë te gjykata spanjolle se do ta pranojë fajin, shkruan 101 Great Goals.

