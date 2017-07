18:26, 5 Korrik 2017

Rivaliteti mes Cristiano Ronaldos dhe Lionel Messit është ndër rivalitetet më të famshme dhe më të gjata në historinë e futbollit.

Që të dy, e dominojnë botën e futbollit për një dekadë, ku Messi është shpallur pesë herë më i miri në botë, ndërkaq Ronaldo katër herë dhe me shumë gjasë do ta barazojë Messin me topa të artë pasi që është favoriti kryesor për këtë vit.

Sidoqoftë, gara mes tyre si duket ka kaluar edhe në aspektin personal, përkatësisht në numri e fëmijëve që ata i kanë.

Më 2016, Lionel Messi kishte qenë baba i dy djemve ndërkaq Ronaldo kishte pasur vetëm një djalë.

Ndërkaq, një vit më vonë, më 2017, pretendenti kryesor për topin e artë sivjet, Cristiano Ronaldo, ka tre fëmijë, pas lindjes së dy djemve binjakë në qershor.

